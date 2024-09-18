Ordu'da, dur ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay hayatını kaybetti
Ordu'da dur ihtarına uymayan motosikletinin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü A.T, olayın ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan motosikletinin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.
Durmayan sürücü, motosikletiyle, yol kenarında bulunan 27 yaşındaki görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
TÖREN DÜZENLENDİ
İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.
Öte yandan, Çangır'ın, 2 Eylül'de ilk görev yeri Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başladığı öğrenildi.