Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,(DHA)- ORDU'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu. Yamaçlardan yollara düşen toprak ve kaya parçaları sebebiyle bazı yollar kapandı ve ulaşımda aksamalar oldu.

Kentte yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar, birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu. Kent genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı müdahalelerle yollar yeniden açıldı. Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alındı. Karların erimesiyle, toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. (DHA)

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