Ordu'da evde yangın: 17 yaşındaki Mehmet Resul hayatını kaybetti

Ordu'da evde çıkan yangında lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel
  • 26.05.2026 16:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir evde çıkan yangında lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

İlçenin Karahasan Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan incelemede, lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Mehmet Resul D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

