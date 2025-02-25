Ordu'da haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cumartesi günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan 37 yaşındaki Pınar Akıncı'nın cansız bedeni, Bolalman Irmağı civarında bulundu.
Kaynak: DHA
Ordu'da kendisinden haber alınamayan Pınar Akıncı'nın (37) cansız bedenine, arama çalışmalarının 3’üncü gününde ulaşıldı.
Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar Akıncı, cumartesi günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Akıncı’ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine pazar günü çalışma başlatan jandarma, Akıncı’nın cep telefonu en son Ortaköy Mahallesi’nden sinyal verdiğini tespit etti.
Çalışmalarda, Akıncı’nın cep telefonu, Bolalman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Ekiplerin arama çalışmalarının 3’üncü gününde, cep telefonunun bulunduğu yerin birkaç metre uzağında Pınar Akıncı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Akıncı’nın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.