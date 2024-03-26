Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2024 13:08
  • Giriş: 26.03.2024 13:08
  • Güncelleme: 26.03.2024 13:08
Kaynak: AA
Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi mevkisinde, Murat T. (40) yönetimindeki 06 DAH 267 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü A'nın (21) kullandığı hayvan yemi yüklü tır çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak devrilen tırdan yola saçılan yem çuvalları, iş makinesiyle temizlendi.

BirGün'e Abone Ol