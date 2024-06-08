Ordu'da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilal Çetin'in kullandığı hafif ticari araç, Sarıca Mahallesi Pennecik mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Kadriye Çetin ve Nursen Usta yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'dan tatile memleketlerine geldikleri öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.