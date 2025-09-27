Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
Kaynak: AA
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.
Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Ali Rıza T. yönetimindeki 52 AET 287 plakalı hafif ticari araç, M.T'nin (13) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.