Ordu'da halk yeni madenlere karşı ayakta

HABER MERKEZİ

Ordu'nun Korgan ilçesindeki yapılmak sitenen yeni maden sondajına karşı bir araya gelen halk "Tatarcık, Yeşilyurt ve Soğukpınar için sondaja hayır!" diyerek bir eylem yaptı. Ordu'nun yüzde 74'ünün maden alanı olarak ilan edildiğini anımsatan bölge halkı "Her gün yeni bir maden sondajı ile karşı karşıyayız. Yapılanlar hukuksuz" diyerek tepki gösterdi.

Aybastı Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek olan Korgan yaylalarında yapılmak istenen maden sondajının durdurulmasından sonra Korgan Tatarcık Mahallesi’nde MTA tarafından yeni maden sondajı başlatıldı. Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu ve yöre halkı bu duruma tepki gösterdi. Korgan Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Madenci yalanına dur de", "Halkın rızası olmayan işlerden hayır gelmez", "Toprağımız madenden değerlidir" yazılı döviz ve pankartlar ile sondaj yapılan alana yürümek istedi. Yurttaşların önü jandarma tarafından kesildi. Bir süre sonra jandarmanın yolu açması üzerine sondaj alanına yürüyüş başladı. Yöre halkı, sondaj alanına yaklaştığınfa jandarma yeniden yol kesti. Şirket yetkilisinin "izin var" demesine karşın belge göstermediğini belirten halk tutanak tutulması gerektiğini söyledi.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, sondaj çalışmalarının hukuksuz olduğunu belirterek "ÇED almadan sondaj yapılamayacağına dair mahkeme kararlarını Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu ve Ordu Çevre Derneği olarak Korgan Belediyesini ve Korgan Kaymakamlığını ziyaret ederek teslim ettik. Hem Korgan Belediyesinden hem de Korgan Kaymakamlığından sondajın bir an önce durdurulmasını talep eden dilekçe verdik” dedi.

"DURDURULMASI ŞART"

Maden işletmelerinin verdiği zararı Fatsa’daki siyanürle altın ayrıştırma işletmesinde ve Kabadüz’deki çinko-bakır-alüminyum ayrıştırma işletmesinde gördüklerini vurgulayan Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise şunları söyledi:

“Sondaj, maden işletmesinin ilk adımı. Sondajın zararlarını yakından tanık olduk. Yollar, meralar, su kaynakları zarar görüyor. Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırma işletmesinin çalışma süresi bitti. Ancak Fatsa toprağı ve suyu da bitti. Dere suları bile ağır elementlerle kirlendi. Kabadüz’deki çinko-bakır-alüminyum işletmesi kirli sularını Melet Irmağı’na bırakarak günlerce Ordu halkının susuz kalmasına neden olmuştu. Bu gerçekler nedeniyle MTA tarafından yapılan Korgan Tatarcık Mahallesi ve yaylalarına zarar verecek olan maden işletmesinin alt çalışması olan sondajın durdurulması zorunlu.”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise ""Devlet, Enerji Bakanlığı aracılığıyla her yıl ülkenin dört bir yanındaki madenlere ilişkin ihaleler açıyor. Şirketler bu ihalelere katılarak topraklarımızı adeta satın alıyorlar. Bunun adı, bu toprakları satmak ve satın almaktır. Doğayı korumak ve kollamak yurttaşın görevidir. Biz, Anayasa’nın bize verdiği bu görevi yerine getirmek için buradayız" dedi. Haber Merkezi