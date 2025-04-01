Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

ORDU (AA) - Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.