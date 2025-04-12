Ordu'da heyelan: Kapanan yol ulaşıma açıldı
Ordu'da, kar yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Altınordu'da Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak'ta karın hızlı şekilde erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan küçük çaplı kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.
Yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.