Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ordu'da heyelan: Kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu'da, kar yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı.

Güncel
  • 12.04.2025 17:07
  • Giriş: 12.04.2025 17:07
  • Güncelleme: 12.04.2025 17:10
Kaynak: AA
Ordu'da heyelan: Kapanan yol ulaşıma açıldı
Fotoğraf: AA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Altınordu'da Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak'ta karın hızlı şekilde erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan küçük çaplı kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

BirGün'e Abone Ol