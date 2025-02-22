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Ordu'da heyelan; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 20:05
  • Giriş: 22.02.2025 20:05
  • Güncelleme: 22.02.2025 20:05
Kaynak: DHA
Ordu'da heyelan; o anlar kamerada

ORDU’nun Altınordu ilçesinde karların erimesiyle heyelan meydana geldi. 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ilçelere ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolu kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Heyelan, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi’nde meydana geldi. İl genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrası, karların erimesiyle yumuşayan toprak zemin kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili ilgilendiren ve Ordu’nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolunu kapattı. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ulaşım da güvenlik tedbiri kapsamında tek şeride düşürüldü.

Haber-Kamera: ORDU (DHA)

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