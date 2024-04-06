Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kumru-Fatsa karayolunun Ayazlı Mahallesi mevkisinde Murat Beyin yönetimindeki 52 HD 017 plakalı otomobil ile Emrah Etli idaresindeki 52 AEB 141 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Havva, Hasret, Esila Gül, Rafet, Kezban İclal ve Eymen Etli ile Nurten Anmak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.