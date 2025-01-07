Ordu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında öğle saatlerinde elektrik akımına kapılan bir işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi'nde bugün 11.00 sıralarında SRT Tekstil'e ait üretim tesisinde bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Zihni Ö. firmada bulunan ve bozuk olduğu öğrenilen ütü kazanına su dökerken kabloların alev almasıyla elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Zihni Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Olayla ilgili firma sahiplerinin ifadeleri alınırken güvenlik güçleri tekstil firmasında inceleme başlattı