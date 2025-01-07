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Ordu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında öğle saatlerinde elektrik akımına kapılan bir işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 07.01.2025 14:23
  • Giriş: 07.01.2025 14:23
  • Güncelleme: 07.01.2025 14:25
Ordu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: BirGün
Onur Durmuş
Onur Durmuş
onurdurmus@birgun.net

Ordu'nun Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi'nde bugün 11.00 sıralarında SRT Tekstil'e ait üretim tesisinde bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

30 yaşındaki Zihni Ö. firmada bulunan ve bozuk olduğu öğrenilen ütü kazanına su dökerken kabloların alev almasıyla elektrik akımına kapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zihni Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olayla ilgili firma sahiplerinin ifadeleri alınırken güvenlik güçleri tekstil firmasında inceleme başlattı

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