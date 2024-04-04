Ordu'da İYİ Parti'den videolu seçim itirazı: "Sandık başkanı çuvalı omuzlayıp evine gitmiş"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti heyeti, Ordu Adliyesi'nde basın açıklaması düzenleyerek seçim sonuçlarına itiraz etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti heyeti, Ordu Adliyesi'nde basın açıklaması düzenleyerek seçim sonuçlarına itiraz etti.

Enver Yılmaz, 2 bin 229 sandığın tamamının yeniden sayılmasını talep ederek, "98 bin 801 iptal oyu var. İl genelinde geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Minareyi çalan kılıfına uydurmuş. Gece olmadan iftar saatiyle birlikte sandık başkanı çuvalı omuzlayıp evine gitmiş. Kamera görüntüleri var. Sabahın 2'sinde seçim kuruluna teslim etmiş" dedi.

Ordu'da İYİ Parti'den videolu seçim itirazı: "Sandık başkanı çuvalı omuzlayıp evine gitmiş"https://t.co/ArCiUUZKmS pic.twitter.com/86W6Uh5F6y — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 4, 2024

Enver Yılmaz, 5 ilçede itirazları sonrasında sandıkların açılırken çuvalların hepsinin ağzı açık olduğunu iddia ederek, "Kim, hangi sebeple açtı? 3 boğum olması lazım. Ama hiçbirinde ne boğum ne de mühür yok. Bir cevaba ihtiyaç var. İl seçim kurulundan isteğimiz, derhal sandıkların tamamı açılsın, bu açılmayla birlikte ortaya çıkacak tabloda kazanacağımıza inanıyoruz. Toplum vicdanındaki bu kanamayı durdurun. Ordu şu an maalesef büyükşehir belediye başkansız. Ordu, en geç büyükşehir belediye başkanı mazbatasını alan şehir olmak istemiyorsa, seçim kurulumuz üzerine düşeni yapmalı" ifadelerine yer verdi.