Ordu'da kar temizlediği çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ahırın çatısında biriken karı temizlediği sırada dengesini kaybederek düşen 73 yaşındaki Ferhat G. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ahırın çatısındaki karı temizlediği sırada düşen kişi hayatını kaybetti.
Sarıca Mahallesi'ndeki ahırın çatısında biriken karı temizleyen Ferhat G. (73), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontolde, Ferhat G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.