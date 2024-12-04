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Ordu'da kuyumcu dükkanının kurşunlanmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 16:46
  • Giriş: 04.12.2024 16:46
  • Güncelleme: 04.12.2024 16:46
Kaynak: AA
Ordu'da kuyumcu dükkanının kurşunlanmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanının tabancayla kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde 24 Kasım'da, Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanına tabancayla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Oğuzhan A. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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