Ordu'da KYK yurdunda skandal: İç çamaşırıyla kız yurduna giren şahıs kapıları zorladı

14 Nisan'da gece 02.05 sıralarında bir erkek şahıs Ordu'da bulunan KYK'ya ait Evliya Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'na iç çamaşırlı ve atletli bir şekilde girdi.

Öğrencilerin uyuduğu saatte koridorlarda gezen şahıs üçüncü katta bulunan öğrencilerin kaldığı odalara girmeye çalıştı. Kapıları zorlayan şahıs daha sonra çamışır askısında bulunan bir pantolunu giydi.

Kapıları zorlanan öğrenciler durumu yurdun güvenlik görevlilerine bildirdi.

Birinci kata inen şahısı güvenlik görevlileri yurdun dışına çıkararak emniyet güçlerine haber verildi. Şahıs gözaltına alınırken öğrenciler yurtta büyük korku yaşadı.

BirGün'ün ulaştığı yurt müdürü, olayla ilgili kendisinin konuşma yetkisinin olmadığını söyleyerek Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerektiğini iletti.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bir yetkili ise olayın bina içerisinde yaşanmadığını öne sürerek, "Bir şahıs başka birilerinden kaçmaya çalışırken yurt olduğunu bilmediği Evliya Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'na girmeye çalışmış. O anda güvenlik personeli olaya müdahale ederek polise haber vermiş. Olay yurt içerisinde gerçekleşmemiştir" dedi.

ÖĞRENCİLER YETKİLİLERİ YALANLADI!

BirGün'ün ulaştığı yurtta kalan 2 öğrenci ise Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin doğruyu söylemediğini ifade ettiler.

Olayın yaşandığı sırada kapısı zorlanan bir öğrenci, "Ben sesleri duydum ve ilk anda ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra koridora çıktığımda arkadaşlarımı gördüm. O sırada bahsettiğiniz kişiyi güvenlik görevlileri merdivenden indiriyorlardı. Bir kişi bizim odamızın kapısına kadar geliyor ve güvenlik görevlileri farkına bile varmıyor. Ya üzerinde silah ya da kesici alet olsaydı ve bize zarar verseydi ne olacaktı?" dedi.

"YURT YÖNETİMİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADI"

Yurdun güvenlikli olmadığını söyleyen öğrenci,"Defalarca yurt yönetimine bu duvarlardan herkes atlayarak içeri girebilir. Güvenliğimiz için tel örgü talep ediyoruz" dememize rağmen yurt yönetimi bizi ciddiye almadı. Olayın yaşanmasından sonra ise bugün tel örgü yapılmaya başlandı. Önlem almak için bizim başımıza bir şey gelmesi mi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"OLAYIN ÜZERİNİ KAPATIYORLAR"

BirGün'e konuşan bir diğer öğrenci ise, "Ailemiz bizi güvenli diye bu yurtlara kaydettiriyorlar ama burası hiç güvenli bir yurt değil. İsteyen herkes bu duvarlardan atlayıp yurda girebilir. Yurt yönetimi bu olayın üzerini kapatmaya çalışıyor. Sosyal medyadan olayı paylaşan bazı arkadaşlarımıza yurt yönetimi tarafından baskı yapıldı. Biz sabaha kadar endişeden uyuyamadık. Bu kadar güvenlik görevlisi varken bu kişi nasıl içeri giriyor. Bu kişinin yurdun içine girmediği söyleniyor ama tamamen yalan. Birçok arkadaşım güvenliğin bu kişiyi yurt merdivenlerinden indirdiğini gördü. Olayın üzerini kapatıyorlar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Evliya Çelebi Kız Öğrenci Yurdu yetkilileri olaydan hemen sonra güvenliği arttırmak için binaların çevresine çit ördürmeye başladı.