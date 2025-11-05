Ordu'da madende göçük: İki kişi toprak altında kaldı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Çamaş Sapağı mevkisinde bulunan Demirtan Hisarbey Ocak Firmasına ait bir çakıl ocağında göçük meydana geldi.

22 yaşındaki kepçe operatörü ile yanında bulunan bir işçi toprak altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde ocakta dinamit patlatıldığı öğrenilirken, göçüğün bu durumla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

İKİ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen göçükte 22 yaşındaki kepçe operatörü ve yanında bulunan bir işçi, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) İtfaiye ekipleri ve çevredeki iş makineleri sevk edildi. Ekipler, göçüğün meydana geldiği alanda kurtarma çalışmalarını sürdürürken, toprak altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

SABAH SAATLERİNDE DİNAMİT PATLATILMIŞ

Sabah saatlerinde ocakta dinamit patlatıldığı öğrenilirken, göçüğün bu durumla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.