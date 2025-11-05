Ordu'da madende göçük: Kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Çamaş Sapağı mevkisinde bulunan Demirtan Hisarbey Ocak Firmasına ait bir çakıl ocağında göçük meydana geldi.

22 yaşındaki kepçe operatörü ile yanında bulunan bir işçi toprak altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde ocakta dinamit patlatıldığı öğrenilirken, göçüğün bu durumla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altındaki diğer işçiye hala ulaşılamazken, çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da madende göçük: Kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldıhttps://t.co/4iQ5rAzYD9 pic.twitter.com/5HTCFMJaRK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2025

İKİ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAYDI

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen göçükte 22 yaşındaki kepçe operatörü ve yanında bulunan bir işçi, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) İtfaiye ekipleri ve çevredeki iş makineleri sevk edildi. Ekipler, göçüğün meydana geldiği alanda kurtarma çalışmalarını sürdürürken, göçük altındaki diğer işçiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

SABAH SAATLERİNDE DİNAMİT PATLATILMIŞ

Sabah saatlerinde ocakta dinamit patlatıldığı öğrenilirken, göçüğün bu durumla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatsa'da meydana gelen taş ocağı göçüğüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında işçilerimizin göçük altında kaldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim" diyen Kurtulmuş, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle: