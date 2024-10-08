Ordu'da madene "dur" kararı

Ordu İdare Mahkemesi, kentte bulunan Korgan Yaylaları’nda maden arama sondaj çalışmalarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararı hakkında bilgi veren Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi davanın avukatı Haluk Türkmen, "Karar haklılığımızı bir kez daha gösterdi. Şimdi mücadeleyi büyütme zamanı. Mahkeme kararıyla 13 Ekim mitingimizi şenliğe dönüştüreceğiz" dedi.

MAHKEME HAKLILIĞIMIZI BELGELEDİ

Mahkeme karar sonucu hakkında bilgi veren Türkmen, şunları söyledi:

"Sondaj ile arama çalışmalarının ÇED gerektirdiği, sondajın meralara ve mendereslere zararı olacağının idarece de kabul edildiği, tahsis kararı değişikliği yapılmadığı, Mera Kurul Kararı öncesi teknik ekibin eksik oluşturulduğu, kurumlardan izin alınmadığı mahkeme kararında belirtilmektedir.

Ayrıca, dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi halinde, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum meydana geleceği, dava konusu işlemin mera ve yaylak alanda sondajlı maden aramasına izin verilmesine ilişkin olduğu, yapılacak olan sondajın çevreye vereceği olası zararlarda davacılar ve çevre yönünden telafisi güç zararlar doğabileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın esas hakkında kadar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması... karar verildi."