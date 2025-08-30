Ordu'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Meriç Yeter'in (41) kullandığı 24 AAH 647 plakalı motosiklet, Çukuralan Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Yeter, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Mehmet Aktaş (26), sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.