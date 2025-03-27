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Ordu'da motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 14:04
  • Giriş: 27.03.2025 14:04
  • Güncelleme: 27.03.2025 14:04
Kaynak: AA
Ordu'da motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

ORDU (AA) - Ordu'da motosikletin çarpması sonucu bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 23 Mart'ta E.A'nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, araç trafiğine kapalı caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a (61) çarptı.

Ağır yaralanan Uzunlar'ın tedavisi, olayın ardından sevk edildiği Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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