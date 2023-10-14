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Ordu'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 14:12
  • Giriş: 14.10.2023 14:12
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:12
Kaynak: AA
Ordu'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

Araçları çalan şüphelilerin B.Y. ile İ.B. olduğu belirlendi.

Daha önce farklı suçlardan da sabıkası bulunan zanlılar gözaltına alındı.

Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

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