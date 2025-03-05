Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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ORDU (AA) - Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi İtfaiye Kavşağı'nda Engin Y. yönetimindeki 52 DH 602 plakalı otobüs ile Ferhat Y'nin kullandığı 52 HS 401 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Emine Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.