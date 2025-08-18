Giriş / Abone Ol
Ordu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  18.08.2025 15:52
  • Giriş: 18.08.2025 15:52
  • Güncelleme: 18.08.2025 15:52
Kaynak: AA
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muharrem Lacivert yönetimindeki 52 ADC 789 plakalı kamyonet, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi'ndeki kavşakta Uğur Arslantürk idaresindeki 59 LT 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hatice, Alparslan ve Narin Arslantürk, Ayşe Dursun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

