Ordu'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile TIR'la çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Serdar Erdoğan yönetimindeki 01 B 7399 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Dikilitaş mevkisinde Yavuz Turcan idaresindeki 55 AFN 313 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Serdar Erdoğan ile eşi Özlem, çocukları Esra ve Ezgi Erdoğan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serdar Erdoğan'ın, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü olduğu öğrenildi.
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