Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki gün önce, otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

İlçede 17 Ekim'de Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan İsmail Kocakoç, tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Halime Tonkal'ın tedavisi Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.