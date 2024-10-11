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Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 23:24
  • Giriş: 11.10.2024 23:24
  • Güncelleme: 11.10.2024 23:24
Kaynak: AA
Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

A.K. (55) yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Nazife Karaca'ya (59) çarptı.

Ağır yaralanan Karaca, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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