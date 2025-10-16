Ordu'da otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otomobilin duvara çarptığı trafik kazasında sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
İsa Karakullukçu (72) idaresindeki 52 AK 984 plakalı otomobil, Tepealtı Mahallesi mevkisinde bir evin duvarına çarptı.
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Hacim Karakullukçu'nun (77) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.