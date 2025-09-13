Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 20:10
Kaynak: AA
Ordu'da otomobilin hız denetimi yapan radar aracına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi mevkisinde park halinde hız kontrolü yapan polis aracına, karşı yönden gelen Sinan T. yönetimindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil çarptı.

İhbar edilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan polis memuru Y.İ. ile otomobilde bulunan H.C.T, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

