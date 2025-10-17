Ordu'da otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarptığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gülşen Ağırtaş idaresindeki 52 AEH 026 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde park halindeki iki araca çarptı.

Kazada, Ağırtaş ile çarptığı araçtaki bir sürücü ve yolculardan Sema Veyisoğlu, Berdan Kurt, Mehmet Efe Öztürk ile Enes Malik Zengin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince farklı hastanelerde tedavi altına alındı.