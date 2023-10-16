Ordu'da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 6 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde, Ömer Faruk Ö. yönetimindeki 55 KJ 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü ile İnci Ö, Fazlı Ö, Nezahat Ö, Alperen Ö. ve Neşe Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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