Ordu'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin yaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'dan Giresun istikametine seyreden Sezai Erşara idaresindeki 06 BB 692 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e (84) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.