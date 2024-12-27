Ordu'da özel okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: En az 50 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Onur Durmuş

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde bulunan Bahçeşehir Koleji'nde yaklaşık 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kusma ve ishal belirtileriyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken hastaneye başvuranların sayısı zaman geçtikçe artış göstermeyi sürdürüyor.

Velilerin BirGün'e yaptığı açıklamalarda, zehirlenmenin öğrencilerin okulda verilen tavuktan kaynaklandığını öne sürdüler.

Ünye Bahçeşehir Koleji Müdürü'nün BirGün'e yaptığı açıklamada ise, "Biz bu olayı araştırıyoruz. Bize 13 öğrencinin hastaneye başvurduğu bilgisi geldi. Şu anda 'gıda zehirlenmesi' olarak net bir tespit yok" açıklaması geldi.