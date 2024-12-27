Ordu'da özel okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: En az 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Onur Durmuş

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde bulunan Bahçeşehir Koleji'nde yaklaşık 70 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kusma ve ishal belirtileriyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken hastaneye başvuranların sayısı zaman geçtikçe artış göstermeyi sürdürüyor.

Ünye'deki özel bir hastaneye gıda zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 40 öğrenci başvururken Ünye Devlet Hastanesi'ne de yaklaşık 30 başvurunun olduğu öğrenildi.

BirGün'ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre hastanelere gıda zehirlenmesi nedeniyle başvurular devam ediyor.

Velilerin BirGün'e yaptığı açıklamada, zehirlenmenin öğrencilerin okulda verilen tavuktan kaynaklandığını öne sürdüler.

Ünye Bahçeşehir Koleji Müdürü'nün BirGün'e yaptığı açıklamada ise, "Biz bu olayı araştırıyoruz. Bize 13 öğrencinin hastaneye başvurduğu bilgisi geldi. Şu anda 'gıda zehirlenmesi' olarak net bir tespit yok" ifadelerine yer verdi.

Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler arasında konuyu soruşturan nöbetçi savcının çocuğunun da olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ünye Bahçeşehir Koleji'ndeki bazı öğretmenler de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görüyor.