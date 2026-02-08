Ordu'da Perşembe Yaylası'nda kar festivali yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde Perşembe Yaylası'nda kar festivali düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası Kümbet mevkisinde gerçekleştirildi.

Kızak yarışı ve güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı sanatçılar konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Perşembe Yaylası'nda kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Çocukların neşesi ve vatandaşların coşkusuyla ortaya sıcacık bir festival atmosferinin çıktığını belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.