Ordu'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da araçlarında sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 33 bin 300 lira tutarında sahte para ile 141 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.F.E. (31), T.K.K. (22), B.C.K. (24) ve B.İ. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.