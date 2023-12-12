Ordu'da salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Ordu'da, salça kavanozuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, salça dolu kavanozun içine gizlenmiş tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, araçtaki B.K. (24) ile A.D'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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