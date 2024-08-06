Ordu'da savcı saldırıya uğramıştı: Mekan sahibi tutuklandı

Ordu'da yemek yemek için restoranına gelen savcıyı ve ailesini darp eden mekan sahibi Erkan Güleç tutuklandı.

Ordu'da yemek yemek için restoranına gelen bir savcının ailesine saldıran ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edlen mekan sahiplerinden Erkan Güleç (49) tutuklandı.

Ercan Güleç ifadesinin ardından serbest serbest bırakılırken mekanda çalışan Abdussamed Arpacı (25) hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ünye ilçesinde savcı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle yemek yemek için Perşembe Yaylası'ndaki 'Güleç Izgara' adlı restorana gitti.

Bekleme süresinin giderek artmasının ardından Savcı Mücahit Şamil Koca, işletme çalışanlarına yemeklerinin kaç dakikada hazır olacağını sordu. İddiaya göre, çalışanlar tarafından savcıya 20 dakika ile 1 saat arasında farklı zaman aralıkları söylendi, bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

Olayın ardından jandarmayı çağıran Savcı Koca, aralarında mekanın sahiplerinin de bulunduğu kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişiden 12'si adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Savcı Koca, kendisi ve yakınlarının darbedildiği iddiasıyla mekan sahipleri Erkan Güleç, Ercan Güleç ve çalışan Abdussamed Arpacı'dan şikayetçi oldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Güleç tutuklandı, Abdussamed Arpacı hakkında adli kontrol kararı verildi, Ercan Güleç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.