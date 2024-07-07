Ordu'da sel ve heyelan: 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti. İkizce ilçesinde de şiddetli yağış bazı bölgelerde heyelana sebep oldu.

Ordu'da meydana gelen selde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

İKİZCE İLÇESİNDE HEYELAN OLUŞTU

Kentin İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu.

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.