Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takip sonrası silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarla E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y (70), gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 şarjör, 206 mermi, 3 sikke, el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ile tabancalara ait çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.K. ile E.A. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartı ile Y.K., M.G.S., R.Z., C.A. ve A.D. ise serbest bırakıldı. (DHA)