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Ordu'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.05.2024 15:03
  • Giriş: 03.05.2024 15:03
  • Güncelleme: 03.05.2024 15:03
Kaynak: AA
Ordu'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

 Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Şarkiye Mahallesi'nde bulunan teleferik istasyonunun yanındaki otoparkta O.K. (48) ile M.A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, tabancayla M.A'ya ateş etti.

Bacağından yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.K'nin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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