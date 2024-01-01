Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı planladığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri zanlılar M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin evlerine operasyon düzenledi.

İkametgahlarında yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.