Ordu'da sis kazası; 6 yaralı

Ordu'da yoğun sisin etkili olduğu bölgede 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Akkuş-Niksar kara yolunda meydana geldi. C.G. (68) yönetimindeki 55 BM 236 plakalı otomobil ile İ.K.’nin (54) kullandığı 52 FA 057 plakalı otomobil, bölgedeki yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.G. (57), A.K. (54), C.G. (71) ve D.K. (41) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)