Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylası'nda güz mevsiminin tonları görsel şölen oluşturdu.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Korgan Yaylası, ormanlık alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağında yer alıyor.

Sonbahar renkleri arasından geçerek yaylaya gelen bazı ziyaretçiler aileleriyle vakit geçiriyor, bazıları ise yürüyüş yapıyor.

Fotoğraf tutkunları da yılın bu döneminde ortaya çıkan güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için yaylayı ziyaret ediyor.

Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen manzara havadan görüntülendi.