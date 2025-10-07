Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde çalışan 65 yaşındaki Ali Gümüş, patpat olarak bilinen tarım aracının yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ünye ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

65 yaşındaki Ali Gümüş, kendisine ait fındık bahçesinde kestiği kütükleri patpatın römorkuna yükleyerek makara sistemiyle yukarı çekmek istedi. Ancak, bu sırada halatın kopması sonucu Gümüş’ün kontrolünü kaybettiği patpat, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Gümüş’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gümüş’ün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.