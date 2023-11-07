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Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 12:39
  • Giriş: 07.11.2023 12:39
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:39
Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İlçenin Kargalı Mahallesi'nde, Mehmet Güleç (65) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Havva Güleç (63), olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan Mehmet Güleç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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