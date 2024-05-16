Ordu'da tartışmalı 'eş' ataması: KYK müdürü, üniversitede şube müdürü yapıldı

Ordu Üniversitesi Genel Sekreteri Serkan Yalkın’ın KYK Müdürü olan eşi Melek Yalkın, Rektör Orhan Baş'ın imzasıyla üniversitede Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak atandı.

Üniversitelerde kişiye özel kadro ve liyakatsız atamalara bir yenisi daha eklendi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Genel Sekreteri Serkan Yalkın’ın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü olarak görev yapan eşi Melek Yalkın'ın Rektör Prof. Dr. Orhan Baş’ın imzasıyla KYK’dan ODÜ’ye geçişi sağlandı.

Kurum değişiminin ardından Melek Yalkın, görevlendirme ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na Şube Müdürü olarak atandı.

Söz konusu atama, akademik çevrelerde ve Ordu kamuoyunda ‘liyakatsiz atama’ ve ‘kayırmacılık’ eleştirilerine yol açtı.

"ŞEFFAF, HUKUKİ E AHLAKLI İŞLER YAPIYORUZ"

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, yapılan işlemin yasal olduğunu savundu. Rektör Baş, “Ben öğretim üyelerini atarken, ‘hangi öğretim üyesini istiyorsunuz?’ diye dekanlıktan yazı istiyorum. Dekanlık yazı yazıyor ve öğretim üyesini alıyoruz. Dekanlık istemese, ihtiyaç olmasa biz alamayız ki. 4 kuruldan oluru geçen yazıyı ben YÖK’e gönderdim. Araştırılsın, bu kurullardan bir tanesinin olumsuz verildiği ispat edilsin, ben görevi bırakırım. Şeffaf, hukuki ve ahlaklı işler yapıyoruz” dedi.

"BİNADAN BİNAYA ATAMADAN İBARET"

Genel Sekreter Serkan Yalkın ise, eşinin Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK), üniversite kampüsünün içerisindeki yurdun 7 yıldır kadrolu müdürü olduğunu belirtti. Yalkın, “Durum, yurdun karşısındaki kütüphanedeki bir daire başkanlığının altına bir alt kadroya şube müdürü olarak geçmesinden ibaret. Biz de kütüphanelerden sorumlu şube müdürlüğü diye bir müdürlük yok. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı var. Zaten bütün kütüphanelerden de bu daire başkanlığı sorumlu. Bunun altında da şubeler var, eşim de orada şube müdürü” diye konuştu.