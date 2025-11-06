Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçük: 1 işçiye hala ulaşılamadı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Demirtan Hisarbey Ocak Firmasına ait bir taş ocağı şantiyesinde dün meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan kamyon şoförüne hala ulaşılamadı.

Fatsa ilçesi Çamaş Sapağı mevkisinde bulunan Demirtan Hisarbey Ocak Firmasına ait bir çakıl ocağında göçük yaşandı. 22 yaşındaki kepçe operatörü ile yanında bulunan kamyon şoförü toprak altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Göçüğün dün sabah saatlerinde ocakta patlatılan dinamitle bağlantılı olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altındaki kamyon şoförüne hala ulaşılamadı.

Ordu Valisi Muammer Erol, şu bilgileri verdi:

"Ondan sonra durum değerlendirmesi yaptık. Görüldü ki çalışma riskli, oldukça riskli. Hatta şu anda gördüklerimizle değerlendirdiğimizde, sanki akşamki çalışma ciddi riskler, hayati tehlikeler göze alınarak yapılmış çalışmaymış. Olayın sıcaklığı bu riski çok düşündürmedi bize doğrusu çünkü canlı erişme ihtimali de vardı. Ama operatörümüze canlı erişemeyince, yine yapılan taramalarda da termal kameralarda canlı emaresi olmadığı arkadaşlarımız tarafından söylenince bu riskle birlikte işi devam ettirmek. Allah korusun başka can kayıplarına ve hasara sebep olur kanaati oluştuğu için akşam bu çalışmayı durdurmuştuk."

Erol, sahadaki çalışmanın oluşturduğu risklere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama kamyon ve şoförü enkazın altında. Ona da erişmemiz gerekiyor. Bunu yine arkadaşlarımızın bilgisi, arazideki tespit değerlendirmesi sonucunda olabilecek en az riskle, nereden, nasıl göçüğün altından kamyona ulaşma çabası yürütülecekse arkadaşlarımız şu anda ona başladılar. İnşallah en kısa sürece kamyona ve şoföre ki şoförün büyük ihtimal kamyonun içinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Böyle olursa erişimimizin biraz daha kolay olacağını düşünüyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Erol, bir gazetecinin, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine, "Cumhuriyet savcılığı başlattı. Bu adliyenin ve cumhuriyet savcımızın talimatıyla ilgili bir konu. O konu, o tarafta" dedi.

Göçük alanında, iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.