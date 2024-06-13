Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlamasına yönelik Altınordu, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde 3 iş yeri, 3 ev ve 11 araçta yaptıkları aramada 29 senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A. (54), R.Ç. (56) ve A.E.O. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.